Укр

Упавшая под Белгородом ракета прилетела с территории россии - CIT

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Воронка от удара ракеты под Белгородом Новость обновлена 02 апреля 2022, 12:28
Воронка от удара ракеты под Белгородом

Было установлено направление, откуда прилетела ракета

Ракета, оставившая воронку южнее Белгорода, на самом деле прилетела с территории россии, а не Украины, как об этом лгут российские власти.

Такое заявление сделала Группа Conflict Intelligence Team (CIT), анализирующая оперативную ситуацию из открытых источников.

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"Вчера один из белгородских телеграмм-каналов опубликовал кадры с видеорегистратора, где видно попадание неизвестного боеприпаса […] в районе Никольского к югу от Белгорода. Нам удалось геолокировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном" направлении, а ракета прилетает налево, то есть с востока или северо-востока, а значит – с территории россии", – утверждают расследователи.

Размер воронки позволяет предполагать, что она образовалась от крылатой или баллистической ракеты, вероятно, ракеты 9М728 ОТРК "Искандер-М".

Отметим, что в Генштабе ВСУ информацию о ракетных ударах не подтвердили. Вероятнее всего, россия устроила очередную провокацию.

Как сообщал "Телеграф", рано утром 1-го апреля у границы с Украиной в российском Белгороде вспыхнула нефтебаза. Позднее в сети появилось видео начала пожара в Белгороде.

Россияне уже начали массово покидать Белгород, из-за чего на заправках в городе образовались огромные очереди.

Теги:
#Украина #Россия #Белгород #Война
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