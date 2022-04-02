Арестович выступил со специальным обращением к украинцам

Украине нужна экономическая стабильность.

Украинцы на фоне отступления армии рф на нескольких направлениях должны по возможности возвращаться к работе на тех территориях, где это возможно.

Об этом в субботу, 2 апреля, в своем специальном обращении заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на своем telegram-канале.

Арестович отметил, что восстановление экономики критически важно для восстановления нормальной социальной и политической жизни. Кроме того, чиновник считает, что обыденный поход на работу очень способствует восстановлению психики, здоровья, наступления мира и согласия в наших городах. По мнению Алексея, тот, кто сейчас выходит на работу, наиболее действенным способом помогает нашему фронту и нашей общей победе.

"У меня специальное обращение к вам с просьбой по поводу нашего экономического блока. "Лозунг дня: "Выйди на работу – помоги фронту, помоги Украине!"" — написал Арестович.

Кроме того, Алексей напомнил, что в Украине можно получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное во время войны жилье. Для этого необходимо воспользоваться приложением "Дія".

Ранее Арестович рассказал о новой "Чернобаевке". Кроме того, чиновник объяснил, почему российские солдаты зверствуют.