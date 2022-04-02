Арестович виступив зі спеціальним зверненням до українців

Україні потрібна економічна стабільність.

Українці на тлі відступу армії рф на кількох напрямках повинні по можливості повертатися до роботи на тих територіях, де це можливо.

Про це у суботу, 2 квітня, у своєму спеціальному зверненні заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на своєму telegram-каналі.

Арестович зазначив, що відновлення економіки критично важливе для відновлення нормального соціального та політичного життя. Крім того, чиновник вважає, що звичайний похід на роботу дуже сприяє відновленню психіки, здоров’я, настання миру та згоди у наших містах. На думку Олексія, той, хто зараз виходить на роботу, найдієвішим способом допомагає нашому фронту та нашій спільній перемозі.

"У мене спеціальне звернення до вас із проханням щодо нашого економічного блоку. "Лозунг дня: "Вийди на роботу — допоможи фронту, допоможи Україні!"" — написав Арестович.

Крім того, Олексій нагадав, що в Україні можна отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене під час війни житло. Для цього необхідно скористатися програмою "Дія".

Раніше Арестович розповів про нову "Чорнобаївку". Крім того, чиновник пояснив, чому російські солдати звірять.