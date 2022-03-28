Укр

Если дом поврежден обстрелом : что нужно, чтобы подать на компенсацию

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Последствия обстрела россиянами Мариуполя Новость обновлена 28 марта 2022, 10:19
Последствия обстрела россиянами Мариуполя

Кроме самого факта, нужны дополнительные данные

российские войска нещадно обстреливаю многие украинские города из-за чего часть людей лишились своего жилья. В приложении "Дия" запускают возможность сообщить про убытки, которые были причинены имуществу украинцев.

Глава Министерства финансов Сергей Марченко рассказал подробнее, что необходимо сделать людям.

Фиксация факта повреждений это лишь первый этап, который в некоторых случаях сразу невозможно проверить ни по характеру, ни по причинам.

Вторым этапом должен стать сбор информации о поврежденной и потерянной собственности (варианты):

  • акты осмотра жилья (самостоятельное документирование или с привлечением соседей)
  • квитанции, о том что было до и после
  • фото имущества до и после.

Также рекомендуется обратиться в правоохранительные органы, чтобы задокументировать факты.

Отметим, что в столице зам городского головы Николай Поворозник уже заявил о восстановлении в городе и области утерянного жилья.

Ранее "Телеграф" публиковал фото того, во что превратился Мариуполь после месяца обстрелов российскими войсками — город придется полностью возводить из руин.

Теги:
#Обстрелы #Руины #Разрушения
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