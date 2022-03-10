Украинцы через "Дию" смогут сообщить о разрушенном жилье для получения компенсации: детали

Отстраивать страну начнут сразу же после завершения войны

Те украинцы, которые потеряли свой дом в результате обстрелов со стороны армии страны-оккупанта, смогут вскоре сообщить об этом в приложении "Дия".

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем обращении к гражданам Украины.

"Ориентировочно через неделю в приложении "Дия" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины", — сказал он.

По словам Шмыгаля, таким образом каждый житель нашей страны, который остался без крыши над головой, сможет подать заявку на возмещение.

Также он добавил, что правительство уже создало фонд на восстановление разрушенных домов и инфраструктуры, а отстраивать уничтоженные объекты начнут сразу же после завершения войны.

Как сообщалось ранее, российская авиация в среду, 9 марта, нанесла авиаудар по Мариуполю, вследствие чего повреждения получила детская больница и роддом. Вследствие атаки получили ранения 17 человек.

Тем временем бомбы в очередной раз были сброшены на Житомир. Взрыв уничтожил городскую котельню, из-за чего часть местных жителей рискуют остаться без тепла.