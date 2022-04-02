Россияне ракетами обстреляли Полтаву и Кременчуг: что известно о разрушениях

Российско-оккупационные войска обстреляли Полтавскую область в ночь на второе апреля. В Полтаве удар нанесли ракетами по одноми из инфраструктурных объектов.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он также сообщил про удары по Кременчугу. Пострадали как объекты инфраструктуры, так и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

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