Укр

Россияне ракетами обстреляли Полтаву и Кременчуг: что известно о разрушениях

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Россияне ракетами обстреляли Полтаву и Кременчуг: что известно о разрушениях Новость обновлена 02 апреля 2022, 06:44

Российско-оккупационные войска обстреляли Полтавскую область в ночь на второе апреля. В Полтаве удар нанесли ракетами по одноми из инфраструктурных объектов.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он также сообщил про удары по Кременчугу. Пострадали как объекты инфраструктуры, так и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

Новость дополняется.

Россияне ракетами обстреляли Полтаву и Кременчуг: что известно о разрушениях
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