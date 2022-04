Планы россии изменились: новые карты боев в Украине

Сосредоточат усилия на нескольких направлениях

Кремль меняет стратегию и, несмотря на контратаки украинских военных, может попытаться до переговоров о прекращении огня, выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Такие выводы сделали военные обозреватели The Institute for the Study of War. Они отметили, что после провала в наступательной операции на Киев москва сосредоточила основные усилия на захвате Мариуполя и полном контроле над частично оккупированными областями в 2014.

Новости о войне с россией — только факты и аналитика

В институте изучения войны обновили первоначальную оценку планов россии — уже понятно, что после неудачи на киевском направлении она разделит усилия по другому. Основной целью станет восток Украины. Киев и захват южных территорий Украины стане дополнительным действием.

Общая карта боевых действий на 2 апреля (ISW)

Киевское направление

Украинские военные отбрасывают российские силы все дальше от Киева к северо-западу и востоку. Силы обороны, вероятно, двигаются быстрее чем ожидалось, но россия успела вывести часть своих сил в Беларусь.

Бои вокруг Киева на 2 апреля (ISW)

Харьковское и донецкое направление

Аналитики предполагают, что одной из новых целей россии будет остановить украинские силы вокруг Харькова, чтобы через захваченный 1 апреля Изюм продвинуться к другим частям росармии на Луганщине. Отметим, что город они пытались взять с 7 марта и удалось это только благодаря предательству. Ожидается, что росвойска продолжат наступление в ближайшие дни, чтобі отрезать украинские силі, обороняющие Донбасс.

Ситуация на востоке Украины на 2 апреля (ISW)

Мариуполь

Аналитики продолжают утверждать, что Мариуполь может быть взят в ближайшие дни. Это необходимо росвойскам, чтобы продолжить захват Донецкой области, но даже в случае успеха россии на этом направлении, потери россиян будут серьезными и эти части не смогут участвовать в наступлении.

Карта боев в Мариуполе на 2 апреля (ISW)

Тем временем в эпицентре боевых действий, без воды, газа, света, еды, под постоянными российскими обстрелами находятся десятки тысяч людей. Они не могут эвакуироваться из Мариуполя, поскольку россияне постоянно обстреливают гуманитарный коридор.

Карта гуманитарного коридора из Мариуполя (Financial Times)

Продолжающаяся успешная контратака украинских военных на юге нервирует россиян и в этом направлении усилия будут направлены на удержание Херсона. За последние дни в Херсонской области освободили несколько более десятка населенных пунктов.

Также "Телеграф" писал про тактику россии обстреливать Украину из ракет, избегая контактного боя — в ночь на 2 апреля обстреляли Полтаву и Кременчуг, ранее применили артиллерию в Кривом Роге.