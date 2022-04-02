Укр

Папа Римский может посетить Украину: что известно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Папа Франциск Новость обновлена 02 апреля 2022, 13:40
Папа Франциск

Об этом он сказал во время апостольской поездки по дороге в Мальту

Папа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность поездки в украинскую столицу — город Киев.

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Указанную информацию на своей странице в Twitter обнародовал журналист американского телевидения Клаудио Лаванга, входящий в папский пресс-пул.

Так, на вопрос журналиста, рассматривает ли понтифик вероятность поездки в Киев, тот ответил, что это предложение уже "лежит на его столе".

"По дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: "Да, это предложение на столе", — говорится в тексте публикации.

Стоит отметить, что в последний раз Папа Римский приезжал в Украину еще в июне 2001 года. Своим визитом он поддержал католиков в их вере и пытался помочь налаживать дружеские отношения между конфессиями в государстве. Тогда понтифик Иоанн Павел II посетил столицу и город Львов.

Ранее Телеграф сообщал, как Папа Римский Франциск открыто опроверг российскую пропаганду и в своем обращении к народу признал боевые действия в Украине настоящей войной.

Теги:
#Украина #Папа Римский #Война #Київ
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