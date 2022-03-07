Укр

Папа Римский наговорил на 15 лет тюрьмы в россии, назвав бойню в Украине "войной"

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Папа Римский Франциск поддержал Украину
Папа Римский Франциск поддержал Украину

Стоит немедленно прекратить боевые действия и помочь людям в осажденных районах

Папа Римский Франциск опроверг российскую пропаганду и в своем обращении к народу признал боевые действия в Украине настоящей войной.

Это он сделал в рамках еженедельного обращения на площади Святого Петра в Риме, сообщает "Телеграф" со ссылкой на "Vatican Bews".

"В Украине текут реки крови и слёз. Это не просто военная операция, а война, которая сеет смерть, разрушения и горе", — сказал Папа.

Он очертил проблемы с растущим числом беженцев и гуманитарную катастрофу, после чего призвал открыть настоящие гуманитарные коридоры, чтобы помочь людям в осажденных районах.

Папа Римский также призвал прекратить нападения, начать переговоры согласно здравому смыслу, и поблагодарил всех тех, кто принимает беженцев.

Как известно, россия напала на Украину рано утром 24 февраля. На данный момент погибли уже десятки детей, но и рф понесла большие потери, — сейчас их оценивают на уровне 11 тысяч человек.

Стоит заметить, что еще в первые дни войны Роскомнадзор ограничил работу десятка СМИ в связи с публикацией "недостоверной информации", — они называли происходящее в Украине войной, нападением или вторжением, а не "специальной операцией", как гласит российская пропаганда.

4 марта госдума рф приняла закон, в соответствии с которым за "фейки" про действия российских военных может грозить до 15 лет колонии.

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