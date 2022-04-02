Укр

Китай ответил на претензии Запада по поводу слабого давления на россию: что важно знать Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Китай осуждает агрессии рф, но в целом держит нейтралитет насчет войны Новость обновлена 02 апреля 2022, 06:59
Китай осуждает агрессии рф, но в целом держит нейтралитет насчет войны

Евросоюз хочет, чтобы действия Пекина по сдерживанию рф были более активными

В пятницу, 1 апреля, Китай официально заявил, что он будет всеми силами приближать возвращение мира в Украину, однако будет делать это на собственных условиях. Таким образом в Пекине сигнализируют Евросоюзу, что не приемлют давления в плане необходимости ужесточить позиции насчет россии из-за продолжающейся уже больше месяца войны.

Подробности сообщает Reuters, передает "Телеграф".

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Премьер-министр КНР Ли Кэцян во время виртуального саммита с лидерами стран Евросоюза заявил — их страна хочет, чтобы в Украине прекратились военные действия. Однако прилагать усилия для этого будет "по-своему". Также в Китае призвали Евросоюз относиться к Китаю "независимо", намекнув на глубокое сотрудничество Европы и США.

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Китай должен помочь прекратить войну в Украине и не закрывать глаза на то, как россия нарушает международное право. Любые же попытки обойти санкции, а также помощь россии станут лишь продлением боевых действий, уверяют в Европе.

Напомним, ранее имелись сведения, будто бы Москва официально обращалась к правительству КНР за помощью, в том числе военной. Это якобы произошло после того, как большинство европейских и американских санкций быстро "перекрыли доступ" к постоянному обогащению для российских чиновников.

При этом в самом Пекине опровергают подобные обращения. К тому же, китайцы уверяют: они всячески выступают за мир в Украине, поэтому не хотели бы допустить еще большей эскалации.

И хотя официально Китай не ограничивал россию в плане поставок или других санкций, отдельные компании все же начали опасаться переправлять свои товары через рф или беларусь. Теперь они планируют пользоваться морскими поставками, невзирая на то, что это чуть больше и более затратно.

Теги:
#Украина #Китай #Россия #Санкции #Евросоюз #Война
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