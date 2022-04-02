Укр

США передали Украине защитные средства от химического оружия

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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США передали Украине защитные средства от химического оружия Новость обновлена 02 апреля 2022, 05:01

В США обеспокоены возможностью применения россией химического и биологического оружия

США решили передать Украине средства защиты от химического оружия после появившейся информации о том, что россияне могут его применить во время вторжения в нашу страну.

Как сообщает Reuters, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Соединенные штаты передадут Украине спасательные средства и материалы на случай, если россия попытается развернуть химическое или биологическое оружие.

Псаки отметила, что в настоящее время такие предупреждения поступают как от США, так и от других стран-партнеров.

Кроме того, она отмечает, что оккупанты могут провести операцию "под чужим флагом", чтобы обвинить в этом Украину или объяснить необходимость применения такого рода вооружений.

Как сообщалось ранее, 24 марта в СНБО заявили, что российские каналы распространяют информацию о том, что якобы в Украине действуют секретные лаборатории, в которых создается химоружие. Это они связали с тем, что россия проводит подготовку своего населения к тому, что такое оружие будет применено.

Стоит отметить, что россияне уже дважды ставили жителей украинских городов под угрозу отравления ядовитыми веществами. Так 21 марта стало известно о том, что из-за попадания российского снаряда произошла утечка аммиака на химзаводе в Сумах.

А 23 марта обстрелами была повреждена емкость с аммиаком на химзаводе в Чернигове.

Теги:
#Украина #США #Россия #Химическое оружие
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