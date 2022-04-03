Мединский ответил Арахамии по поводу прогресса на переговорах

В Кремле результаты переговоров видят слегка иначе, нежели украинская сторона

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что не настолько оптимистичен насчет украинско-российского диалога о прекращении военных действий. По его словам, рф не собирается обсуждать отдельные вопросы — к примеру, Крым или Донбасс, а также продолжает настаивать на "нейтралитете Украины".

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ.

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О своей позиции Мединский решил рассказать после очередного выступления участника переговоров от Украины, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Тот заявлял, что россия принимает всю позицию Украины за исключением судьбы Крымского полуострова, а также утверждал, что в Москве согласились с необходимостью провести референдум.

По словам российского переговорщика, стороны действительно согласовали несколько вопросов — среди них нейтральный и внеблоковый статус Украины (без ядерного оружия, которого у нас и так нет), отказ от иностранных войск и баз, а также участие в военных учениях только с разрешения государств-гарантов. При этом в число последних входит и сама россия.

"Это собственно и есть то, что Россия добивалась с 2014 года, — говорит Мединский. — Мы видим, что украинская сторона к этим вопросам стала подходить реалистично. Понимаем, что Арахамия обращается к своей аудитории, и если он называет все это украинской позицией, то нам не жалко".

Также политик подчеркнул, что не видит необходимости для скорой встречи президента Украины Владимира Зеленского и кровавого диктатора владимира путина. Тем более, что насчет Донбасса и Крыма видение у сторон переговоров абсолютно разные.

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах, к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу", — резюмировал российский политик.

Отметим, что ранее Давид Арахамия объяснял, каким может быть украинский нейтралитет в будущем и приводил Израиль в качестве примера. По его мнению, такой вариант внеблокового статуса нашего государства может быть весьма успешным, тем более, что есть иностранные партнеры, готовые с этим помочь.

Также мы писали, каким в целом должен стать договор о безопасности Украины, который хотят подготовить для подписания с россией.