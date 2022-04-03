В Минобороны назвали ближайшую цель россиян на Донбассе

Оккупанты серьезно взялись за обстрелы территорий Донбасса.

Российских оккупантов удалось выбросить из Киевской области, но они не оставят попыток занять украинские города. Вражеская армия концентрирует усилия на территории Донбасса, а ближайшая их цель — город Славянск в Донецкой области.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник в Министерстве обороны Украины.

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По словам нашего собеседника, россияне в составе четырех группировок на южном направлении, одного на восточном и воздушно-десантных войск штурмуют большинство направлений на Донбассе, чтобы нанести максимальные потери подразделениям Объединенных сил. Кроме того, оккупанты ищут слабые места для прорыва обороны.

Армия агрессоров наносит авиационные и ракетные удары по населенным пунктам – основные их усилия сосредоточены на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и установлении полного контроля над Мариуполем.

При этом в ближайшее время враги попытаются установить контроль над городом Славянск.

Для этого российская армия формирует из резервов дополнительные подразделения и перекидывает их на Донбасс. По информации Минобороны, подразделение номер 68 АК готовится к участию в боевых действиях на Востоке Украины с 7 апреля текущего года.

Также известно, что 2 апреля с аэродрома Мачулищи (под Минском) на Белгород (РФ, вблизи границ с Украиной) совершили перелет четыре военно-транспортных самолета Ил-76, с помощью которых перекидывают личный состав.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сосредоточение на востоке Украины происходит не просто так. Кроме ранее заявленного желания россиян выйти на админграницы Луганской и Донецкой области, кровавый диктатор владимир путин, вероятно, хочет добавить символизма и к началу мая одержать хоть какую-то победу на фронте.