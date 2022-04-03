Под Изюмом ВСУ сбили еще один самолет русских: видео

Боевой экипаж прямо сейчас разыскивают наши защитники

В воскресенье, 3 апреля, украинские военнослужащие смогли сбить еще один боевой самолет российской армии, который пытался добраться до полуразрушенного Изюма. "Птичку" упокоили в одном из сел рядом с городом.

Видеозаписью, полученной от бойцов ВСУ, поделился советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своем YouTube-канале.

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Чиновник уточнил, что атака была произведена с помощью системы противовоздушной обороны, которой, согласно отчетам рашистского Минобороны, у Украины уже попросту нет, ведь "оно уничтожено в ходе "спецоперации".

Тем не менее украинские военные прекрасно справляются с имеющимися у них ПВО и бодро уничтожают вражескую технику. К сожалению, сбитый самолет приземлился на один из домов посреди села, после чего вспыхнул пожар.

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Информации о пострадавших нет, вероятно, обошлось без жертв среди гражданских. Смогли "улизнуть" и члены экипажа ликвидированного авиасудна — сейчас их с огромным рвением разыскивают в округе украинские защитники.

Отметим, что бойцы ВСУ настолько "набили руку" на отпоре оккупантам, что уже даже умудряются использовать неподходящее для ликвидации воздушных целей оружие именно в этом направлении. Так, накануне военнослужащие показали, как сбили сразу два вертолета Ми-8 с помощью противотанкового ракетного комплекса.

Также мы писали, что вражеские войска почему-то продолжают сползаться в Чернобаевку под Херсоном, где их стабильно "накрывают" украинские бойцы. Последнее достижение — полностью уничтоженный батальон российских военных.