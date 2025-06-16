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Постель, как раскаленная сковорода. Как заснуть ночью после жаркого дня

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Как заснуть в жару Новость обновлена 16 июня 2025, 15:02
Как заснуть в жару. Фото Коллаж "Телеграфа"

В такую погоду лучше всегда иметь лед

Лето набирает обороты, а вместе с ним — и жаркие ночи, которые превращают сон в настоящее испытание. Особенно трудно тем, кто не имеет кондиционера или живет в многоэтажках.

"Телеграф" собрал простые лайфхаки, которые помогут заснуть даже в самую жаркую ночь. Среди них есть те, которые будут работать только при условии, если заранее подготовить все необходимое.

Что поможет заснуть ночью после жаркого дня

  • Мокрая простыня. Смочите легкую простыню в холодной воде, хорошо отожмите и накройтесь ею;
  • Лед. Перед сном приложите кубики льда, обернутые в ткань, к запястью, шее или стопам;
  • Носки с морозилки. Их достаточно подержать в морозильнике 10–15 минут и надеть перед сном;
  • Холодный душ. Прохладный душ перед сном снижает температуру тела и успокаивает;
  • Подушка из морозилки. Ее нужно поместить в морозилку на 10 минут. Если она большая, тогда лучше положить наволочку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро остыть в жару после прогулки. Здесь поможет не только прохладный душ.

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#Жара #Лайфхак