Постель, как раскаленная сковорода. Как заснуть ночью после жаркого дня
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В такую погоду лучше всегда иметь лед
Лето набирает обороты, а вместе с ним — и жаркие ночи, которые превращают сон в настоящее испытание. Особенно трудно тем, кто не имеет кондиционера или живет в многоэтажках.
"Телеграф" собрал простые лайфхаки, которые помогут заснуть даже в самую жаркую ночь. Среди них есть те, которые будут работать только при условии, если заранее подготовить все необходимое.
Что поможет заснуть ночью после жаркого дня
- Мокрая простыня. Смочите легкую простыню в холодной воде, хорошо отожмите и накройтесь ею;
- Лед. Перед сном приложите кубики льда, обернутые в ткань, к запястью, шее или стопам;
- Носки с морозилки. Их достаточно подержать в морозильнике 10–15 минут и надеть перед сном;
- Холодный душ. Прохладный душ перед сном снижает температуру тела и успокаивает;
- Подушка из морозилки. Ее нужно поместить в морозилку на 10 минут. Если она большая, тогда лучше положить наволочку.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро остыть в жару после прогулки. Здесь поможет не только прохладный душ.