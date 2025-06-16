Постель, как раскаленная сковорода. Как заснуть ночью после жаркого дня

В такую погоду лучше всегда иметь лед

Лето набирает обороты, а вместе с ним — и жаркие ночи, которые превращают сон в настоящее испытание. Особенно трудно тем, кто не имеет кондиционера или живет в многоэтажках.

"Телеграф" собрал простые лайфхаки, которые помогут заснуть даже в самую жаркую ночь. Среди них есть те, которые будут работать только при условии, если заранее подготовить все необходимое.

Что поможет заснуть ночью после жаркого дня

Мокрая простыня. Смочите легкую простыню в холодной воде, хорошо отожмите и накройтесь ею;

Смочите легкую простыню в холодной воде, хорошо отожмите и накройтесь ею; Лед . Перед сном приложите кубики льда, обернутые в ткань, к запястью, шее или стопам;

. Перед сном приложите кубики льда, обернутые в ткань, к запястью, шее или стопам; Носки с морозилки. Их достаточно подержать в морозильнике 10–15 минут и надеть перед сном;

Их достаточно подержать в морозильнике 10–15 минут и надеть перед сном; Холодный душ. Прохладный душ перед сном снижает температуру тела и успокаивает;

Прохладный душ перед сном снижает температуру тела и успокаивает; Подушка из морозилки. Ее нужно поместить в морозилку на 10 минут. Если она большая, тогда лучше положить наволочку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро остыть в жару после прогулки. Здесь поможет не только прохладный душ.