Как из помещения не сделать баню во время жары и охладить его: простые, но действенные советы

Эти методы помогут пережить жаркие дни

На улице уже лето, а это значит, что скоро нужно готовиться к жаре, которая ожидается не только на улице, но и дома или квартире. Есть несколько советов, которые помогут снизить температуру в помещении и держать ее на комфортном уровне.

"Телеграф" нашел советы, которые помогут не сделать из квартиры или дома баню и при необходимости снизить температуру в ней на сайте "Технодом".

В жаркие дни одно из главных правил – держать окна закрытыми. Открытое окно в дневные часы не приносит охлаждения, а наоборот — запускает горячий воздух с улицы. Проветривать следует только рано утром или вечером, когда температура на улице снижается до комфортной.

Также следует выключить лишнее освещение – лампочки создают дополнительное тепло. Еще можно накрыть темную мебель светлыми натуральными тканями, отражающими тепло и не дающими поверхностям нагреваться.

Еще один совет – не готовить блюда в день, особенно те, что создают много пара. Это будет особенно дискомфортно, когда дома нет вытяжки на кухне.

Как можно охладить квартиру

Чтобы снизить температуру в комнате на несколько градусов, можно применить принцип испарения, а именно повесить мокрую простыню перед открытым окном. Этот метод работает как природный охладитель, но создает повышенную влажность, поэтому впоследствии следует повторно проветрить помещение.

Еще один эффективный способ – разложить в комнате влажные полотенца, особенно на нагретых темных поверхностях.

Можно сделать мини-кондиционер своими руками. Для этого нужно поставить перед вентилятором миску с холодной водой или льдом.

Также может помочь влажная уборка пола утром. Это снижает температуру в комнате приблизительно на 1°C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как охладить помещение в жару, не покупая кондиционер.