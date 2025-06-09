Не спешите покупать кондиционер. Как охладить помещение в жару
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Охладить помещение можно с помощью вентилятора и льда
Когда жара набирает обороты, а кондиционера нет — спасать себя от нее в квартире приходится с помощью подручных средств. Один из таких методов предусматривает использование вентилятора и льда.
Вентилятор может "гонять" только теплый воздух. А лед, который будет в тарелке перед ним, как раз обеспечит прохладу. О таком методе рассказали в "Мoyo".
Как сделать домашний кондиционер
- Заморозьте воду в бутылке. Лучше всего подойдет 1,5-литровая, уложенная в морозильную камеру;
- Через 30–50 минут выньте бутылку и аккуратно разрежьте ее, чтобы достать лед;
- Уложите лед в глубокую тарелку или лоток, посыпьте солью. Это делается для того, чтобы лед таял не быстро;
- Установите тарелку перед включенным вентилятором. Поток воздуха, проходя через лед, будет разносить прохладу по комнате;
- Наслаждайтесь свежестью. Лед с 0,5 л растает за 30 минут, а с 1,5 л – за 1 час.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на что нужно обратить внимание при покупке кондиционера в дом или квартиру. Наугад это лучше не делать.