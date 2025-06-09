Не спешите покупать кондиционер. Как охладить помещение в жару

Охладить помещение можно с помощью вентилятора и льда

Когда жара набирает обороты, а кондиционера нет — спасать себя от нее в квартире приходится с помощью подручных средств. Один из таких методов предусматривает использование вентилятора и льда.

Вентилятор может "гонять" только теплый воздух. А лед, который будет в тарелке перед ним, как раз обеспечит прохладу. О таком методе рассказали в "Мoyo".

Как сделать домашний кондиционер

Заморозьте воду в бутылке. Лучше всего подойдет 1,5-литровая, уложенная в морозильную камеру; Через 30–50 минут выньте бутылку и аккуратно разрежьте ее, чтобы достать лед; Уложите лед в глубокую тарелку или лоток, посыпьте солью. Это делается для того, чтобы лед таял не быстро; Установите тарелку перед включенным вентилятором. Поток воздуха, проходя через лед, будет разносить прохладу по комнате; Наслаждайтесь свежестью. Лед с 0,5 л растает за 30 минут, а с 1,5 л – за 1 час.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на что нужно обратить внимание при покупке кондиционера в дом или квартиру. Наугад это лучше не делать.