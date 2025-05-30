Не выбирайте наугад. На что нужно обратить внимание при покупке кондиционера
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Эти советы стоит прочитать перед покупкой кондиционера
В жару кондиционер становится необходимостью. Однако выбор правильной модели не такое уж и простое дело, ведь рынок переполнен вариантами.
Чтобы не растеряться и не потратить лишнего, стоит знать несколько базовых вещей перед покупкой кондиционера. О них рассказали в "Iife.kyiv.ua".
Как выбрать кондиционер
- Определяем тип
На рынке есть несколько типов кондиционеров, но самые популярные – сплит-системы. Они состоят из внутреннего и внешнего блока, тихо работают и эффективно охлаждают воздух.
Мобильные кондиционеры удобны в перемещении, однако менее мощные и более шумные.
Кассетные модели подходят для больших пространств, поскольку монтируются в потолок и равномерно охлаждают воздух.
- Выбираем мощность
Мощность зависит от площади комнаты:
- До 20 кв.м – примерно 2 кВт.
- От 20 кв.м – 3 кВт и более.
Учитывайте расположение окон, уровень солнечного освещения и количество людей в комнате. Лучше покупать модель с небольшим запасом мощности.
- Обращаем внимание на функции
Современные кондиционеры могут не только охлаждать, но и:
- фильтровать воздух от пыли и шерсти;
- ионизировать воздух для лучшего самочувствия;
- поддерживать стабильную температуру автоматически;
- экономить электроэнергию.
В ресурсе дают совет, если вам наиболее важно качество воздуха, тогда ищите модели с многоуровневой фильтрацией.
- Дизайн имеет значение
Кондиционер должен гармонично вписываться в интерьер. Производители предлагают как классические, так и стильные варианты – от белого до черного или серебристого.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой кондиционер можно поставить прямо на пол.