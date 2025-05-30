Не выбирайте наугад. На что нужно обратить внимание при покупке кондиционера

Эти советы стоит прочитать перед покупкой кондиционера

В жару кондиционер становится необходимостью. Однако выбор правильной модели не такое уж и простое дело, ведь рынок переполнен вариантами.

Чтобы не растеряться и не потратить лишнего, стоит знать несколько базовых вещей перед покупкой кондиционера. О них рассказали в "Iife.kyiv.ua".

Как выбрать кондиционер

Определяем тип

На рынке есть несколько типов кондиционеров, но самые популярные – сплит-системы. Они состоят из внутреннего и внешнего блока, тихо работают и эффективно охлаждают воздух.

Мобильные кондиционеры удобны в перемещении, однако менее мощные и более шумные.

Кассетные модели подходят для больших пространств, поскольку монтируются в потолок и равномерно охлаждают воздух.

Выбираем мощность

Мощность зависит от площади комнаты:

До 20 кв.м – примерно 2 кВт.

От 20 кв.м – 3 кВт и более.

Учитывайте расположение окон, уровень солнечного освещения и количество людей в комнате. Лучше покупать модель с небольшим запасом мощности.

Обращаем внимание на функции

Современные кондиционеры могут не только охлаждать, но и:

фильтровать воздух от пыли и шерсти;

ионизировать воздух для лучшего самочувствия;

поддерживать стабильную температуру автоматически;

экономить электроэнергию.

В ресурсе дают совет, если вам наиболее важно качество воздуха, тогда ищите модели с многоуровневой фильтрацией.

Дизайн имеет значение

Кондиционер должен гармонично вписываться в интерьер. Производители предлагают как классические, так и стильные варианты – от белого до черного или серебристого.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой кондиционер можно поставить прямо на пол.