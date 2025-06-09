Не поспішайте купувати кондиціонер. Як охолодити приміщення в спеку

Охолодити приміщення можна за допомогою вентилятора та льоду

Коли спека набирає обертів, а кондиціонера немає — рятувати себе від неї у квартирі доводиться за допомогою підручних засобів. Один з таких методів передбачає використання вентилятора та льоду.

Вентилятор може "ганяти" тільки тепле повітря. А лід, який буде в тарілці перед ним, якраз забезпечить прохолоду. Про такий метод розповіли в "Мoyo".

Як зробити домашній кондиціонер

Заморозьте воду в пляшці. Найкраще підійде 1,5-літрова, покладена у морозильну камеру; Через 30–50 хвилин вийміть пляшку та акуратно розріжте її, щоб дістати лід; Покладіть лід у глибоку тарілку або лоток, посипте сіллю. Це робиться для того, аби лід танув не швидко; Поставте тарілку перед увімкненим вентилятором. Потік повітря, проходячи через лід, буде розносити прохолоду по кімнаті; Насолоджуйтесь свіжістю. Лід із 0,5 л розтане за 30 хвилин, а з 1,5 л — за 1 годину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що потрібно звернути увагу при покупці кондиціонера в будинок чи квартиру. Навмання це краще не робити.