Не поспішайте купувати кондиціонер. Як охолодити приміщення в спеку
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Охолодити приміщення можна за допомогою вентилятора та льоду
Коли спека набирає обертів, а кондиціонера немає — рятувати себе від неї у квартирі доводиться за допомогою підручних засобів. Один з таких методів передбачає використання вентилятора та льоду.
Вентилятор може "ганяти" тільки тепле повітря. А лід, який буде в тарілці перед ним, якраз забезпечить прохолоду. Про такий метод розповіли в "Мoyo".
Як зробити домашній кондиціонер
- Заморозьте воду в пляшці. Найкраще підійде 1,5-літрова, покладена у морозильну камеру;
- Через 30–50 хвилин вийміть пляшку та акуратно розріжте її, щоб дістати лід;
- Покладіть лід у глибоку тарілку або лоток, посипте сіллю. Це робиться для того, аби лід танув не швидко;
- Поставте тарілку перед увімкненим вентилятором. Потік повітря, проходячи через лід, буде розносити прохолоду по кімнаті;
- Насолоджуйтесь свіжістю. Лід із 0,5 л розтане за 30 хвилин, а з 1,5 л — за 1 годину.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що потрібно звернути увагу при покупці кондиціонера в будинок чи квартиру. Навмання це краще не робити.