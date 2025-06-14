Як з приміщення не зробити баню під час спеки та охолодити його: прості, але дієві поради

Ці методи допоможуть пережити спекотні дні

На вулиці вже літо, а це значить що скоро потрібно готуватись до спеки, яка очікується не тільки на вулиці, а й будинку чи квартирі. Є декілька порад, які допоможуть знизити температуру в приміщенні та тримати її на комфортному рівні.

"Телеграф" знайшов поради, які допоможуть не зробити з квартири чи будинку баню та, за необхідності, знизити температуру в ній на сайті "Технодом".

У спекотні дні одне з головних правил — тримати вікна зачиненими. Відкрите вікно у денну пору не приносить охолодження, а навпаки — запускає гаряче повітря з вулиці Провітрювати слід лише рано-вранці або ввечері, коли температура на вулиці знижується до комфортної.

Також варто вимкнути зайве освітлення — лампочки створюють додаткове тепло. Ще можна накрити темні меблі світлими натуральними тканинами, які відбивають тепло і не дають поверхням нагріватися.

Ще одна порада — не готувати страви в день, особливо ті, що створюють багато пари. Це буде особливо дискомфортно, коли в будинку немає витяжки на кухні.

Як можна охолодити квартиру

Щоб знизити температуру в кімнаті на кілька градусів, можна застосувати принцип випаровування, а саме повісити мокре простирадло перед відкритим вікном. Цей метод працює як природний охолоджувач, але створює підвищену вологість, тому згодом варто повторно провітрити приміщення.

Ще один ефективний спосіб — розкласти в кімнаті вологі рушники, особливо на нагрітих темних поверхнях.

Можна зробити мінікондиціонер власноруч. Для цього потрібно поставити перед вентилятором миску з холодною водою або льодом.

Також може допомогти вологе прибирання підлоги зранку. Це знижує температуру в кімнаті орієнтовно на 1°C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як охолодити приміщення в спеку, не купуючи кондиціонер.