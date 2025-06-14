Не только душ. Как быстро остыть в жару после прогулки

Один из этих методов вам точно поможет

На улице уже лето, а значит не за горами высокая температура, во время которой жарко будет всем и везде. Однако есть несколько действенных лайфхаков, которые помогут человеку облегчить свое состояние во время жары как на улице, так и в помещении.

Самым очевидным методом, который поможет охладиться в жару дома – это душ. Он не только поможет снизить температуру тела, но и освежит вас, как объяснили "zprz.city".

Чтобы легче чувствовать себя в жару, можно и не идти в душ, а взять таз, налить туда прохладную воду и опустить ноги. Кроме того, к затылку, лбу или на плечи можно положить полотенце, которое предварительно нужно смочить водой.

Если жара не дает заснуть, то здесь также на помощь придет смоченное водой полотенце — его нужно положить на ноги или руки.

А если идти на улицу днем, когда больше всего жарит солнце, тогда лучше одеваться в натуральные, светлые ткани, как хлопок, лен, шелк, а также защищать голову шляпой, кепкой или банданой и брать очки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как из помещения не сделать баню во время жары и охладить его.