Не тільки душ. Як швидко охолонути у спеку після прогулянки

Один з цих методів вам точно допоможе

На вулиці вже літо, а значить не за горами висока температура, під час якої спекотно буде всім і всюди. Однак є кілька дієвих лайфхаків, які допоможуть людини полегшити свій стан під час спеки як на вулиці, так і в приміщенні.

Найочевиднішим методом, який допоможе охолонути в спеку вдома — це душ. Він не тільки допоможе знизити температуру тіла, а й освіжить вас, як пояснили у "zprz.city".

Щоб легше почувати себе у спеку, можна і не йти в душ, а взяти таз, налити туди прохолодної води та опустити ноги. Крім того, до потилиці, чола чи на плечі можна покласти рушник, який попередньо потрібно змочити водою.

Коли спека не дає заснути, то тут також на допомогу прийде змочений водою рушник — його потрібно покласти на ноги чи руки.

А якщо йти на вулицю вдень, коли найбільше пече сонце, тоді краще одягатись в натуральні, світлі тканини, як от бавовна, льон, шовк, а також захищати голову капелюхом, кепкою чи банданою та брати окуляри.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як з приміщення не зробити баню під час спеки та охолодити його.