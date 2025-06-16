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Постіль, наче розпечена сковорідка. Як заснути вночі після спекотного дня

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Як заснути у спеку Новина оновлена 16 червня 2025, 15:02
Як заснути у спеку. Фото Колаж "Телеграфу"

У таку погоду краще завжди мати лід

Літо набирає обертів, а разом із ним — і спекотні ночі, які перетворюють сон на справжнє випробування. Особливо важко тим, хто не має кондиціонера або живе у багатоповерхівках.

"Телеграф" зібрав прості лайфхаки, які допоможуть заснути навіть у найбільш спекотну ніч. Серед них є ті, які працюватимуть лише за умови, якщо заздалегідь підготувати усе необхідне.

Що допоможе заснути вночі після спекотного дня

  • Мокре простирадло. Змочіть легке простирадло у холодній воді, гарно відтисніть і накрийтесь нею;
  • Лід. Перед сном прикладіть кубики льоду, які обгорнуті в тканину, до зап’ясть, шиї або стоп;
  • Шкарпетки з морозилки. Їх досить потримати в морозилці 10–15 хвилин і надіти перед сном;
  • Холодний душ. Прохолодний душ перед сном знижує температуру тіла й заспокоює;
  • Подушка з морозилки. Її потрібно помістити в морозилку на 10 хвилин. Якщо вона велика, тоді краще покласти наволочку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко охолонути у спеку після прогулянки. Тут допоможе не тільки прохолодний душ.

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#Спека #Лайфхак