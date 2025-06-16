Постіль, наче розпечена сковорідка. Як заснути вночі після спекотного дня
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У таку погоду краще завжди мати лід
Літо набирає обертів, а разом із ним — і спекотні ночі, які перетворюють сон на справжнє випробування. Особливо важко тим, хто не має кондиціонера або живе у багатоповерхівках.
"Телеграф" зібрав прості лайфхаки, які допоможуть заснути навіть у найбільш спекотну ніч. Серед них є ті, які працюватимуть лише за умови, якщо заздалегідь підготувати усе необхідне.
Що допоможе заснути вночі після спекотного дня
- Мокре простирадло. Змочіть легке простирадло у холодній воді, гарно відтисніть і накрийтесь нею;
- Лід. Перед сном прикладіть кубики льоду, які обгорнуті в тканину, до зап’ясть, шиї або стоп;
- Шкарпетки з морозилки. Їх досить потримати в морозилці 10–15 хвилин і надіти перед сном;
- Холодний душ. Прохолодний душ перед сном знижує температуру тіла й заспокоює;
- Подушка з морозилки. Її потрібно помістити в морозилку на 10 хвилин. Якщо вона велика, тоді краще покласти наволочку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко охолонути у спеку після прогулянки. Тут допоможе не тільки прохолодний душ.