Постіль, наче розпечена сковорідка. Як заснути вночі після спекотного дня

У таку погоду краще завжди мати лід

Літо набирає обертів, а разом із ним — і спекотні ночі, які перетворюють сон на справжнє випробування. Особливо важко тим, хто не має кондиціонера або живе у багатоповерхівках.

"Телеграф" зібрав прості лайфхаки, які допоможуть заснути навіть у найбільш спекотну ніч. Серед них є ті, які працюватимуть лише за умови, якщо заздалегідь підготувати усе необхідне.

Що допоможе заснути вночі після спекотного дня

Мокре простирадло. Змочіть легке простирадло у холодній воді, гарно відтисніть і накрийтесь нею;

Змочіть легке простирадло у холодній воді, гарно відтисніть і накрийтесь нею; Лід . Перед сном прикладіть кубики льоду, які обгорнуті в тканину, до зап’ясть, шиї або стоп;

. Перед сном прикладіть кубики льоду, які обгорнуті в тканину, до зап’ясть, шиї або стоп; Шкарпетки з морозилки. Їх досить потримати в морозилці 10–15 хвилин і надіти перед сном;

Їх досить потримати в морозилці 10–15 хвилин і надіти перед сном; Холодний душ. Прохолодний душ перед сном знижує температуру тіла й заспокоює;

Прохолодний душ перед сном знижує температуру тіла й заспокоює; Подушка з морозилки. Її потрібно помістити в морозилку на 10 хвилин. Якщо вона велика, тоді краще покласти наволочку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко охолонути у спеку після прогулянки. Тут допоможе не тільки прохолодний душ.