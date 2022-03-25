Разбомбленный Изюм и российские войска вокруг показали на фото со спутника

Инфраструктура города значительно повреждена из-за постоянных обстрелов

Разрушенная школа, воронка посреди футбольного поля и частично поврежденная больница — с такими последствиями "русского мира", пришедшего в Украину с войной, приходится временно мириться жителям Изюма Харьковской области.

Последствия постоянных артобстрелов и бомбежек с воздуха показали американские специалисты Maxar Technologies, которые засняли город с воздуха в четверг, 24 марта, пишет CNN.

Сообщается, что кратер от боеприпаса, попавшего на футбольное поле, достигает в диаметре до 12 метров. При этом что школа, что стадион находятся в центре Изюма. Это означает, что все бомбы, скинутые на город, не были предназначены для военных объектов, а точно выпускались с целью уничтожить побольше гражданских.

Также специалисты отмечают, что на отдельных снимках можно рассмотреть руины местной школы и частично разрушенное здание больницы.

В пяти километрах на северо-запад от Изюма спутник запечатлел колонну самоходных артустановок российской армии, которая приближалась к Изюму. В городе день ото дня продолжаются ожесточенные бои, украинские защитники изо всех сил пытаются дать отпор российским нацистам.

Отметим, что сложностей добавляют несколько понтонных мостов, которые оккупантам удалось возвести через Северский Донец. Таким образом пока северная часть города находится под контролем вражеской армии, южную — защищают украинцы. Однако город все время пытаются взять в кольцо, чтобы окончательно сломать сопротивление.

При этом местные власти заявляют — ВСУ продолжают давать отпор и делать все возможное, чтобы противник был разбит. Любые заявления о "победах" под Изюмом, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, являются фейковыми.

К тому же неделю назад нашим защитникам удалось разбить большую колонну российской техники, заставив уцелевших нацистов в срочном порядке убегать.