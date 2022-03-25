Укр

Разбомбленный Изюм и российские войска вокруг показали на фото со спутника

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
137
На фото четко видно следы от воронок, а также разрушенные здания Новость обновлена 25 марта 2022, 09:12
На фото четко видно следы от воронок, а также разрушенные здания

Инфраструктура города значительно повреждена из-за постоянных обстрелов

Разрушенная школа, воронка посреди футбольного поля и частично поврежденная больница — с такими последствиями "русского мира", пришедшего в Украину с войной, приходится временно мириться жителям Изюма Харьковской области.

Последствия постоянных артобстрелов и бомбежек с воздуха показали американские специалисты Maxar Technologies, которые засняли город с воздуха в четверг, 24 марта, пишет CNN.

Сообщается, что кратер от боеприпаса, попавшего на футбольное поле, достигает в диаметре до 12 метров. При этом что школа, что стадион находятся в центре Изюма. Это означает, что все бомбы, скинутые на город, не были предназначены для военных объектов, а точно выпускались с целью уничтожить побольше гражданских.

Также специалисты отмечают, что на отдельных снимках можно рассмотреть руины местной школы и частично разрушенное здание больницы.

В пяти километрах на северо-запад от Изюма спутник запечатлел колонну самоходных артустановок российской армии, которая приближалась к Изюму. В городе день ото дня продолжаются ожесточенные бои, украинские защитники изо всех сил пытаются дать отпор российским нацистам.

Отметим, что сложностей добавляют несколько понтонных мостов, которые оккупантам удалось возвести через Северский Донец. Таким образом пока северная часть города находится под контролем вражеской армии, южную — защищают украинцы. Однако город все время пытаются взять в кольцо, чтобы окончательно сломать сопротивление.

При этом местные власти заявляют — ВСУ продолжают давать отпор и делать все возможное, чтобы противник был разбит. Любые заявления о "победах" под Изюмом, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, являются фейковыми.

К тому же неделю назад нашим защитникам удалось разбить большую колонну российской техники, заставив уцелевших нацистов в срочном порядке убегать.

Теги:
#Украина #Спутник #Россия #Харьковская область #Война #Изюм #Разрушения
Зверства российских нацистов в Мариуполе Зеленский сравнивает с Будапештским гетто
Политика
Зеленский доходчиво объяснил премьеру Венгрии масштабы катастрофы в Мариуполе, сравнив ее с Холокостом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зверства российских нацистов в Мариуполе Зеленский сравнивает с Будапештским гетто
Зеленский доходчиво объяснил премьеру Венгрии масштабы катастрофы в Мариуполе, сравнив ее с Холокостом
Дата публикации
Категория
Центр Харькова теперь выглядит так. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Сгоревший рынок, разрушенный центр и развалины вместо домов: военный Харьков в объективе "Телеграфа" (фото)
Дата публикации
Категория
Некоторые снаряды срабатывают, а некоторые приходится ликидировать специалистам
Большинство из российских "высокоточных" ракет либо не взлетают, либо не попадают в цель, - Reuters
Дата публикации
Категория
Карабах
В Карабахе вновь война? Что говорят в Армении и Азербайджане
Дата публикации
Категория
Полномасштабное российское вторжение длится уже 30 дней
Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно