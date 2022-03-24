Укр

И на земле, и в воздухе: ВСУ крепко держат свои позиции в Изюме

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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И на земле, и в воздухе: ВСУ крепко держат свои позиции в Изюме Новость обновлена 24 марта 2022, 17:09

Россиянам ничего не остается, как лгать о якобы "победах"

Российские СМИ продуцируют фейки о "победах", стесняясь позорных поражений под Изюмом. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и призвал не верить провокациям пропагандистов.

"Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как лгать о якобы "победах". Ибо о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов", — отметил он.

Он подчеркнул, что Изюм был, есть и будет украинским городом. "Наши Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу", — подчеркнул глава Харьковщины.

По его словам, даже концентрация российских войск у Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед.

"Наши войска защищают город и на земле, и в воздухе. Сейчас продолжаются ожесточенные бои. Поэтому призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным Силам Украины!", — подытожил Синегубов.

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