І на землі, і в повітрі: ЗСУ міцно тримають свої позиції в Ізюмі

Росіянам нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги"

Російські ЗМІ продукують фейки про "перемоги", соромлячись ганебних поразок під Ізюмом. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та закликав не вірити провокаціям пропагандистів.

"Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів", — зазначив він.

Він наголосив, що Ізюм — був, є і буде українським містом. "Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста", — підкреслив очільник Харківщини.

За його словами, навіть концентрація російський військ біля Ізюма не допомагає рашистам просуватися вперед.

"Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі. Зараз тривають запеклі бої. Тому закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним Силам України!", — підсумував Синєгубов.