У оккупантов большие потери на Харьковщине: ВСУ разбили колонну под Изюмом

Украинские защитники наносят русским нацистам значительные удары

В Изюме Харьковской области несколько суток подряд не утихают активные боевые действия. Впрочем, россияне получают достаточно сильное сопротивление, а ВСУ методически уничтожают их военную технику.

Снимки с места разбиения очередной колонны оккупантов появились в сети благодаря начальнику управления молодежи, спорту и имиджевым проектам горсовета Изюма Максиму Стрельнику.

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По его словам, российская армия смогла перейти реку близ Барвинковской трассы.

Впрочем, дальнейшая судьба нападавших была незавидна. Украинские защитники "накрыли" колонну вблизи Изюмского рыбхоза — несколько точных ударов с воздуха, и от огромного скопления машин почти ничего не осталось.

Из ада, который устроили захватчикам ВСУ, удалось выбраться лишь нескольким броневикам — они сразу же скрылись в направлении населенного пункта Сухая Каменка.

Можно не сомневаться, что украинские военные отслеживают все передвижения россиян, и при ближайшей возможности дадут им не менее эффектный бой.

Напомним, что отпор оккупационная армия получает во всех регионах Украины. Лишь в ночь на 17 марта два боевых самолета армии РФ были сбиты в небе над Днепропетровской областью. Больше эти авиационные суда не потревожат покой украинских граждан.