У оккупантов большие потери на Харьковщине: ВСУ разбили колонну под Изюмом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1908
Украинские защитники наносят русским нацистам значительные удары
В Изюме Харьковской области несколько суток подряд не утихают активные боевые действия. Впрочем, россияне получают достаточно сильное сопротивление, а ВСУ методически уничтожают их военную технику.
Снимки с места разбиения очередной колонны оккупантов появились в сети благодаря начальнику управления молодежи, спорту и имиджевым проектам горсовета Изюма Максиму Стрельнику.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
По его словам, российская армия смогла перейти реку близ Барвинковской трассы.
Впрочем, дальнейшая судьба нападавших была незавидна. Украинские защитники "накрыли" колонну вблизи Изюмского рыбхоза — несколько точных ударов с воздуха, и от огромного скопления машин почти ничего не осталось.
Из ада, который устроили захватчикам ВСУ, удалось выбраться лишь нескольким броневикам — они сразу же скрылись в направлении населенного пункта Сухая Каменка.
Можно не сомневаться, что украинские военные отслеживают все передвижения россиян, и при ближайшей возможности дадут им не менее эффектный бой.
Напомним, что отпор оккупационная армия получает во всех регионах Украины. Лишь в ночь на 17 марта два боевых самолета армии РФ были сбиты в небе над Днепропетровской областью. Больше эти авиационные суда не потревожат покой украинских граждан.