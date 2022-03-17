Еще два самолета рф сбили над Днепропетровщиной

Ситуация в регионе напряженная, но под контролем

В ночь на четверг, 17 марта, силы противовоздушной обороны успешно сбили российские военные самолеты в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Восток", сообщает "Телеграф".

"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных сил уничтожено два вражеских самолета", — говорится в сообщении.

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Тем временем глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко информирует, что ночь в регионе была тревожной и ситуация в целом напряженная, однако стабильная и под контролем.

Стоит заметить, что враг пытается прорваться в Днепропетровскую область со стороны Херсона. Вражеские военные пока не проникли в регион, — но периодически обстреливают объекты в области.

В частности, 15 марта оккупанты ударили по аэропорту Днепра, а накануне нанесли ракетный удар под Никополем.

Как сообщал "Телеграф", сегодня утром стало известно еще об уничтожении двух самолетов рф в небе над Киевской областью.