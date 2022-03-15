Россияне ударили ракетами по аэропорту Днепра: детали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 895
Аэропорт претерпел масштабные разрушения. На его восстановление потребуется много времени.
Во вторник ночью, 15 марта российские оккупанты атаковали аэропорт в Днепре.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram.
Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.
По его словам, оккупанты нанесли по аэропорту два ракетных удара, в результате чего была разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал.
Резниченко отметил, что аэропорт претерпел масштабные разрушения. На его восстановление уйдет много времени.
Напомним, что ранее российские оккупанты нанесли удар по аэропорту в Луцке. В результате атаки вражеской армии погибли два человека, а пострадали еще шестеро. Удар россиян по аэропорту в Луцке попал на видео.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-