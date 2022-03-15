Россияне ударили ракетами по аэропорту Днепра: детали

Аэропорт претерпел масштабные разрушения. На его восстановление потребуется много времени.

Во вторник ночью, 15 марта российские оккупанты атаковали аэропорт в Днепре.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты нанесли по аэропорту два ракетных удара, в результате чего была разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал.

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Резниченко отметил, что аэропорт претерпел масштабные разрушения. На его восстановление уйдет много времени.

Напомним, что ранее российские оккупанты нанесли удар по аэропорту в Луцке. В результате атаки вражеской армии погибли два человека, а пострадали еще шестеро. Удар россиян по аэропорту в Луцке попал на видео.