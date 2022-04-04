Грузия помогает армии путина с поставками военной техники в обход санкций - разведка
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Грузия помогает россиянам налаживать каналы контрабанды
Грузия помогает российской армии, которая уже 40 дней ведет кровавую войну против Украины, с поставкой военной техники в обход санкций. Через грузинскую территорию россияне планируют наладить каналы контрабанды для транспортировки подсанкционных товаров.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбук.
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"Из-за введения международных санкций рф лишилась возможности снабжения обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", — говорится в сообщении ведомства.
Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и рф, сообщают в разведке.
Кроме того, по состоянию на сегодня известно о еще одном канале поставки в рф товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну-оккупант поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы.
Ранее мы писали о том, что Китай помогает россии обходить санкции и использовать украденные самолеты. россия использует для регулярных грузовых перевозок из Китая самолеты Boeing 757-200(F), которые были украдены у западных компаний.
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