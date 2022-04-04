Спускали собак, избивали и стреляли возле ушей: что пережили в российском плену военные с острова Змеиный

российские военные продолжают нарушать нормы Женевской конвенции по обращению с военнопленными во время войны

Держали в яме при температуре -20 градусов, избивали прикладами, стреляли возле ушей и запугивали собаками — все эти зверства пришлось пережить украинским военнослужащим с острова Змеиный, которым удалось выжить после российского плена и вернуться на Родину.

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Указанную информацию на своей странице в соцсети в понедельник, 4 апреля, обнародовала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Согласно имеющимся сведениям, ребят из Змеиного на буксире доставили в Севастополь, где здешние представители СМИ пытались использовать их для пропаганды. Наших защитников заставляли рассказывать о гуманном российском руководстве, которое смогло организовать доставку пленных домой.

После украинских военнопленных вывезли в неизвестном направлении, где они были поселены в палаточном городке. Температура воздуха в те дни достигала -20 градусов, поэтому у большинства ребят врачи диагностировали отморожение конечностей.

По их словам, российские солдаты относились к ним как к заключенным: систематически морально давили, а во время прогулок во дворике спускали на украинцев собаку.

"Такие действия со стороны россии являются нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными. Кроме того, военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или запугивания, а также от обид и интереса публики", — говорится в тексте сообщения Денисовой.

Ранее "Телеграф" сообщал, пограничник Роман Грибов, известный своей фразой о российском военном корабле, вернулся на Родину из российского плена и получил отличие "За заслуги перед Черкащиной".