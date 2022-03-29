Автор фразы про русский военный корабль вернулся домой (видео)

Весь мир благодаря храброму украинцу знает, куда надо посылать российские корабли.

Пограничник Роман Грибов, защищавший остров Змеиный на момент начала полномасштабного вторжения рф в Украину, вернулся домой.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец на своей странице в Facebook.

Роман является автором нашумевшей фразы: "русский военный корабль иди на х*й", которая стала одним из символов борьбы против оккупантов. За проявленную храбрость пограничник был награжден отличием "За заслуги перед Черкащиной".

"Должен был честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость. От всего общества вручив Роману отличие "За заслуги перед Черкащиной". С такими защитниками мы обязательно победим! Держим строй", — написал Табурец.

Напомним, россияне потребовали, чтобы украинцы на острое Змеиный сложили оружие, однако в ответ получили лишь слова Романа. Затем связь с защитниками острова была прервана, их посчитали погибшими. Однако позже стало известно, что часть украинских пограничников, в частности и Грибов, оказались в плену. 24 марта состоялся обмен пленными, и Роман смог вернуться домой.