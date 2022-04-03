ВСУ в Черниговской области освободили от россиян три села и показали на фото, что осталось от оккупантов
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А остатки путинских убийц из этих населенных пунктов сбежали.
В завершение 39-го дня противостояния российским оккупантам Вооруженные силы Украины освободили и зачистили от врагов три села в Черниговской области.
Как передает оперативное командование "Север" в Facebook, речь о Колычевке, Ягодном и Ивановке.
Наши военнослужащие отметили, что эти населенные пункты Черниговщины еще долго будут помнить ужасы войны, но сейчас все позиции там освобождены от рашистского нашествия. Территория зачищается и контролируется ВСУ.
Кроме того, в эти деревни начали завозить для людей гуманитарную помощь.
А от россиян, как отметили в ВСУ, осталась куча разбитого и сожженного металлолома, которая теперь "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали.
Украинские военные продемонстрировали вышесказанное и на фото, на которых показали остатки техники оккупантов.
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Напомним, что днем ранее, 2 апреля, от российских оккупантов освободили почти всю Киевскую область. За месяц пребывания там вражеская армия изменила преуспевающие города до неузнаваемости, уничтожив дома и инфраструктуру. В Ирпене удалось побывать фотокорреспонденту "Телеграфа", который показал, во что превратился когда-то красивый город, после того, как туда пришел "русский мир".
Также "Телеграф" сообщал, что 1 апреля ВСУ освободили около трех десятков населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях. Благодаря грамотно проведенным контратакам украинской армии оккупанты были разбиты или сбежали, бросая свою технику.
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