Шольц обещает наказать россию за зверства в Буче, а Дуда намекнул на новые поставки оружия Украине

Позорные и жестокие поступки русских военных поразили мир

Мировое сообщество не только осудило массовое убийство мирных украинских граждан на ранее оккупированной россиянами территории Киевской области, но и готово к новым санкциям против россии из-за этого. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что на санкции согласятся в ближайшие дни.

Об этом сообщает DW.

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Он отметил, что российский президент владимир путин и его сторонники "ощутят последствия". Дополнительно он упомянул о необходимости поставок вооружения.

Также Times, со ссылкой на источники, сообщает, что в пятницу во время первого визита в Лондон в качестве канцлера Шольц встретится с британским премьером Борисом Джонсоном.

Ожидается, что Джонсон будет продвигать идею дипломатического, экономического и военного давления на россию. Отмечается, что мирное соглашение, к которому могут подталкивать союзники по НАТО, должно быть заключено Украиной с позиции силы.

Польский президент Анджей Дуда отметил, что фотографии из Бучи опровергают веру в то, что компромисс нужно искать любой ценой. Он пишет: "Преступников надо называть преступниками, привлекать к ответственности и осуждать", отмечая, что именно нужно украинским защитникам: "всего три вещи: оружие, оружие и еще оружие".

Напомним, после освобождения Бучи и других городов и сел под Киевом появились свидетельства массовой расправы над гражданским населением — факты изнасилования, казней, братских захоронений. Тела людей лежали просто на улицах, у многих — были связаны руки.

Как ранее писал "Телеграф" — в россии все отрицают и пытаются выдать за провокацию.