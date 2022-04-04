Укр

Дружбе конец? Президент Германии удивил словами о россии и путине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Франк-Вальтер Штайнмайер Новость обновлена 04 апреля 2022, 20:36
Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ заявил, что не ожидал от россии вторжения в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на 40-й день войны россии против Украины впервые признал свои ошибки и сообщил, что ошибался насчет кровавого диктатора владимира путина.

Об этом сообщает агентство DPA.

По его словам, Германия не прислушалась к международным партнерам и продолжала держаться за "мосты", в которые не верила россия.

"Я не верил, что владимир путин примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия", — сказал он.

Штайнмайер также признал, что идея включить россию в общеевропейскую архитектуру безопасности тоже потерпела неудачу, а его приверженность проекту газопровода "Северный поток 2" была ошибочной.

Кроме того, он добавил, что пока путин находится у власти, возвращения к довоенному статусу-кво не будет.

Стоит отметить, что Штайнмайер в последнее время подвергается резкой критике из-за своей пророссийской позиции. В частности посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что политик несерьезно относится к угрозе исходящей от путина, даже несмотря на начало вторжения в нашу страну.

Кроме того, резкой критике подвергся и канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Франции Эммануэль Макрон. В частности премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал их за то, что те не предпринимают действительно эффективных шагов, чтобы заставить путина поплатиться за свои преступления против Украины

Теги:
#Украина #Германия #Россия #Франк Вальтер Штайнмайер
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