"Чем помогли ваши разговоры с путиным?": Польский премьер неожиданно резко прошелся по Макрону и Шольцу

Моравецкий считает, что разговоры с Путиным ничего не дают.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий публично раскритиковал президента Франции Эмануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Обоим руководителям стран досталось за потакание Кремлю, за что уже критиковали Меркель и Саркози.

Обращение премьера к лидерам стран Евросоюза было опубликовано местными СМИ, передает "Телеграф".

Макрону от Моравецкого досталось за ненужные разговоры с кровавым диктатором Владимиром Путиным.

"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?" – спросил Моравецкий.

Польский премьер добавил, что с преступниками не договариваются – с ним борются.

"Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Полом?", – спросил он.

По мнению Моравецкого, против России нужно вводить четкие и решительные санкции, ведь нынешние просто не работают.

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А вот Олафу Шольцу досталось за торможение санкций против России. Моравецкий заявил, что Германия является одной из стран, наиболее тормозящих процесс введения санкций против РФ.

"Не голоса немецкого бизнеса, немецких миллиардеров, которые сейчас сдерживают вас от дальнейших действий, сегодня должны громко звучать в Берлине. Это должны быть голоса невинных женщин и детей, голоса убитых должны быть услышаны всеми немцами и всеми немецкими политиками", — заявил премьер-министр Польши.

По этому поводу высказался шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, отметив, что Моравецкий таким образом попытался публично опомнить Макрона и Шольца.

"Премьер Польши Mateusz Morawiecki пытался публично изгнать блуд с головы Макрона и Шольца. Вот бы еще по голове киевлянкой (то есть резиновым молотком) отфигачил, тоже было бы не лишним. Дальше цитата, суть которой можно сформулировать так: вот кто тормозит реальные санки ЕС против России", — отметил журналист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша предложила создать специальную комиссию для расследования событий в украинской Буче. Это нужно для того, чтобы все причастные к зверскому геноциду украинского населения получили соответствующее наказание.