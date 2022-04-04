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Дружбі кінець? Президент Німеччини здивував словами про росію та путіну

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Франк-Вальтер Штайнмаєр Новина оновлена 04 квітня 2022, 20:36
Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН заявив, що не очікував від росії вторгнення в Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на 40-й день війни росії проти України вперше визнав свої помилки та повідомив, що помилявся щодо кривавого диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє агентство DPA.

За його словами, Німеччина не дослухалася міжнародних партнерів і продовжувала триматися за "мости", в які не вірила росія.

"Я не вірив, що володимир путін прийме повну економічни, політичний та моральний крах своєї країни заради свого імперського божевілля", — сказав він.

Штайнмаєр також визнав, що ідея включити росію до загальноєвропейської архітектури безпеки теж зазнала невдачі, а його прихильність до проєкту газопроводу "Північний потік 2" була помилковою.

Крім того, він додав, що поки путін перебуває при владі, повернення до довоєнного статусу-кво не буде.

Варто зазначити, що Штайнмаєр останнім часом піддається різкій критиці через свою проросійську позицію. Зокрема посол України у ФРН Андрій Мельник заявляв, що політик несерйозно ставиться до загрози, що походить від путіна, навіть попри початок вторгнення в нашу країну.

Крім того, різку критику зазнав і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також президент Франції Еммануель Макрон. Зокрема прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував їх за те, що ті не роблять дійсно ефективних кроків, щоб змусити путі поплатитися за свої злочини проти України.

Теги:
#Україна #Німеччина #Росія #Франк Вальтер Штайнмаєр
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