Війна - день 40: поки світ у роздумах над санкціями для Кремля, окупанти бомблять Тернопіль, Одесу та Миколаїв

Оперативно про головне за день.

В Україні розпочалася 40-ва доба протистояння російським загарбникам. За цей час втрати ворожої армії вилилися у чималу цифру — 18000 солдатів та офіцерів загинули, а втрата військової техніки почала вимірюватися у тисячах. ЗСУ вдалося витіснити росіян з Київської області, але наслідки їх перебування там жахнули та змусили замислитися чи не всю міжнародну спільноту. Звірячі вбивства сотень людей, зґвалтування неповнолітніх, мародерства — це далеко не весь перелік злочинів, які рашисти скоїли у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Поки світ думає, якими ще санкціями обкласти росію, ворожа армія завдає ударів по Тернополю, Одесі, Миколаєву, Харкову, Маріуполю та інших українських містах, де від російських ракет гинути десятки мирних жителів.

У цій трансляції "Телеграф" повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 4 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Президент України Володимир Зеленський заявляє, що військові злочини армії рф у Бучі та інших містах України розглядатимуться на Раді безпеки ООН у вівторок, 5 квітня.

"Всі партнери України будуть докладно поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Зеленський також додав: "обов'язково буде і новий санкційний пакет проти росії. Але впевнений, що цього мало. Потрібні ще висновки. Не тільки про росію, а й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю".

Повітряні сили ЗСУ відзвітували за минулу добу: знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

00:00 Збройні сили України звільнили та зачистили від ворогів три села на Чернігівщині.

В Одесі чутно сильні вибухи.

Про те, що відбувалося в Україні 1 квітня, можна дізнатися у статті: "Війна – день 37: санкційний зашморг затягується, але росія не залишає планів взяти Київ".

Інформація за 2 квітня доступна у матеріалі: "Війна – день 38: окупанти вдарили по Полтаві та Дніпру, а ЗСУ звільняють Київщину".

Події російсько-української війни за 3 квітня доступні у матеріалі: "Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів".