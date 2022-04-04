Доступ до ЄС можуть закрити: Польща та країни Балтії почнуть транспортну ізоляцію від росії

Європейські країни починають ізолюватися від росії та білорусі.

У найближчі кілька діб Польща, Латвія, Литва та Естонія розпочнуть процес повної транспортної ізоляції від росії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Минулого тижня ми офіційно звернулися до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з росії та рб. Дякуємо всім міністрам транспорту перерахованих країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", — написав він.

Такий процес країни розпочнуть у найближчі 48-72 години.

Найєм пояснив, що кордони з росіею та білоруссю будуть повністю закриті, внаслідок чого автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Як відомо, шлях росії до Калінінградської області пролягає через Балтійські країни та Польщу. У разі ізоляції область буде відрізаною від росії.

На заході та півночі в росії залишаться відкритими лише кордони з Фінляндією та Норвегією.

Польща та країни Балтії почнуть ізолюватися від росії та білорусі

Зазначимо, що необхідність торгової блокади росії та білорусі Євросоюз розглядає більш ніж через місяць після початку масштабної війни росії проти України.

Спочатку транспортну блокаду влаштовували активісти з України та Польщі, масово блокуючи вантажівки, які доставляють вантажі з Європи до росії.

Влада України закликає до повної блокади росії і заборони доступу в порти для російських суден.