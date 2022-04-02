"Не пробачу ніколи": Андрій Бєдняков зворушив віршем про рідний Маріуполь (відео)

Ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" також показав страшні кадри розбитого міста

Відомий телеведучий Андрія Бєдняков опублікував зворушливе відео про рідне місто Маріуполь, яке російські окупанти руйнують з перших днів війни в Україні.

На своїй сторінці в Інстаграмі він розмістив сильне відео з моторошними кадрами обстріляного курортного міста та супроводив його віршем.

Нагадаємо, що ведучий таких телепроєктів як "Орел і Решка", "X-Фактор", "Де логіка?" є уродженцем Маріуполя. Бєдняков завжди пишався своїм містом, про що постійно відзначав це на телебаченні та у соціальних мережах.

Почти не слышно сердца города стуки Вы забрали оттуда живое Запустив свои кровавые руки в мирный город, который у моря Вы бомбите его всем, чем можно Со всей злостью, не переставая И трубите все время дотошно Мол все по плану – освобождаем Никогда не нужны были люди Нужно вам только флаг свой повесить Вы театр кровавым этюдом черной марлей пришли занавесить Только вот об этом не скажут На россии или на первом Пропаганда и ложь не айва – рот им не вяжет Там давно поток правды был прерван Слова "правда" там нет Пусть не спорят Ничего нет, кроме муки и горя Не прощу никогда вам мой город Тот, что мирный и тот что у моря.

Соведучій Бєднякова в "Орлі" одеситці Регіні Тодоренко, яка зараз живе і працює в росії, варто взяти приклад зі свого колеги.

Як повідомлялося раніше, окупаційні війська 30 березня цілеспрямовано завдали ударів по будівлі в Маріуполі, відзначеній символом Червоного хреста.

Крім того, самі росіяни не соромляться публікувати відео своїх "подвигів". Так у мережі з’явився запис, на якому видно, як танк окупантів розстрілює багатоквартирний будинок у місті.