Рус

Окупанти скоїли новий військовий злочин у Маріуполі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
854
Позначка Червоного Хреста на будівлі в Маріуполі Новина оновлена 30 березня 2022, 12:17
Позначка Червоного Хреста на будівлі в Маріуполі

Такі самі військові злочини під час бойових дій вчиняли й війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт, позначені червоними хрестами

Російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати українські міста. Зокрема у Маріуполі окупанти обстріляли будівлю із позначкою "Червоного Хреста".

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Вказану інформацію у середу, 30 березня, оприлюднив Окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов", зазначивши, що росіяни вкотре підтверджують, що є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення військових дій.

"Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні вантажі. Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами.", — йдеться в тексті повідомлення.

Окрім того, "азовці" додали, що Міжнародний комітет Червоного Хреста останнім часом дедалі тісніше співпрацює з росіянами. Зокрема, сприяє примусовій депортації українців до росії, а також відкриває центри для прийому українців у російському Ростові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як один з командирів полку "Азов" розповів про страшні втрати росіян у Маріуполі, а також поділився своєю версією, чому кривавий агресор володимир путін так люто "вчепився" у місто на Донеччині.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь
Позначка Червоного Хреста на будівлі в Маріуполі
В регіонах
Окупанти скоїли новий військовий злочин у Маріуполі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Позначка Червоного Хреста на будівлі в Маріуполі
Окупанти скоїли новий військовий злочин у Маріуполі
Дата публікації
Категорія
російський танк
Танків вже більше 600: свіжі цифри втрат росіян в Україні
Дата публікації
Категорія
У Росії навчитися подібному військові просто не змогли б
Росіяни, які потрапили в полон, переходять воювати за Україну: спершу хочуть битися з Кадировим
Дата публікації
Категорія
Представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд
Посол в ООН заявила про бажання Британії стати країною-гарантом безпеки України
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 30 березня
Війна - день 35: на тлі "успішних" переговорів росія завдає масованих ракетних ударів по містам України