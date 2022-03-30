Окупанти скоїли новий військовий злочин у Маріуполі

Такі самі військові злочини під час бойових дій вчиняли й війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт, позначені червоними хрестами

Російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати українські міста. Зокрема у Маріуполі окупанти обстріляли будівлю із позначкою "Червоного Хреста".

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Вказану інформацію у середу, 30 березня, оприлюднив Окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов", зазначивши, що росіяни вкотре підтверджують, що є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення військових дій.

"Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні вантажі. Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами.", — йдеться в тексті повідомлення.

Окрім того, "азовці" додали, що Міжнародний комітет Червоного Хреста останнім часом дедалі тісніше співпрацює з росіянами. Зокрема, сприяє примусовій депортації українців до росії, а також відкриває центри для прийому українців у російському Ростові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як один з командирів полку "Азов" розповів про страшні втрати росіян у Маріуполі, а також поділився своєю версією, чому кривавий агресор володимир путін так люто "вчепився" у місто на Донеччині.