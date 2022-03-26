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Командир "Азова" про страшні втрати росіян у Маріуполі: "Піхоту навіть перестали рахувати"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Денис Прокопенко обіцяє: місто ніхто не здасть Новина оновлена 26 березня 2022, 12:34
Денис Прокопенко обіцяє: місто ніхто не здасть

За добу у Маріуполі вмирають десятки російських солдатів

Маріуполь, де кілька іноземних країн хочуть провести рятувальну операцію для мирних жителів, продовжує тримати героїчну оборону проти російських окупантів. Українські захисники вже перестали вести точні підрахунки знищених супротивників у піхоті, бо їх забагато.

Про приблизні втрати ворога журналісту Дмитру Гордону розповів командир полку "Азов" Денис Прокопенко (позивний Редис).

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За його словами, українські військовослужбовці, які дають рашистам відсіч у Маріуполі, не бояться будь-яких атак. Більше того, вони щодня завдають окупаційній армії непоправних втрат.

"У нас із підтверджених знищених танків — 32. Це не враховуючи радянську стару техніку, яка просто десь глохне по дорозі, залишається, грузне у багні, — каже Прокопенко. — По БМП та іншій бойовій техніці можна множити на два, мінімум 60 одиниць було знищено".

Також "азовець" наголосив, що вже близько десяти днів українські захисники не ведуть конкретні підрахунки втрат у російській піхоті. За його словами, за одну добу в боях за Маріуполь помирає щонайменше 50 осіб особового складу армії Росії.

"Втрат противник зазнає колосальних", — резюмував Денис Прокопенко.

Також ми писали, що командир "Азова" вже встиг поговорити з президентом Володимиром Зеленським за час облоги Маріуполя росіянами. Висловився Прокопенко і про те, навіщо, на його думку, це портове місто настільки потрібне кремлівському керівництву.

Докладніше ж про жахіття, що творить російська армія в Маріуполі та героїзмі наших українських військових, можна прочитати в інтерв’ю "Телеграфу" з командиром 2 полку "Азова" Дмитром Кухарчуком: "Мета рашистської орди — стерти Маріуполь з лиця землі".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Дмитро Гордон #Азов #Батальйон Азов
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