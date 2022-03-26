Зеленський зателефонував командиру "Азова", який захищає Маріуполь — що відомо
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Ворожі війська кинули на Маріуполь колосальні сили, наголосили в "Азові"
Президент України Володимир Зеленський зателефонував командиру "Азова" Денису Прокопенку, який захищає Маріуполь, зруйнований російськими окупантами.
Про це він повідомив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.
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"Розмова відбулася. Вона була досить коротка, але конструктивна. Я не хочу розкривати військові таємниці, але дуже багато позитивних речей, які ми обговорили. Я радий, що найвище політичне, військове керівництво зацікавлене у питанні Маріуполя, у питанні деблокади, і я знаю, що рано чи пізно це станеться", — розповів Прокопенко.
При цьому він наголосив, що настане час, коли "Азов" не просто захищатиме Маріуполь, а й піде у контрнаступ.
"Колосальні сили противник скинув на Маріуполь, і чим більше триматимемося, чим більше ми тут стоятимемо, тим простіше дихатиме і нашій столиці і всій Україні в цілому. А потім, коли настане час, ми підемо в контратаку і знищимо всіх, хто тут стоїть у маріуполі", — заявив командир "Азова".
Раніше "Телеграф" повідомляв, як командири "Азова", які називають все, що відбувається в Маріуполі, не інакше як "геноцид", розповіли, навіщо путін стирають це місто з лиця землі.
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