Зеленський зателефонував командиру "Азова", який захищає Маріуполь — що відомо

Ворожі війська кинули на Маріуполь колосальні сили, наголосили в "Азові"

Президент України Володимир Зеленський зателефонував командиру "Азова" Денису Прокопенку, який захищає Маріуполь, зруйнований російськими окупантами.

Про це він повідомив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

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"Розмова відбулася. Вона була досить коротка, але конструктивна. Я не хочу розкривати військові таємниці, але дуже багато позитивних речей, які ми обговорили. Я радий, що найвище політичне, військове керівництво зацікавлене у питанні Маріуполя, у питанні деблокади, і я знаю, що рано чи пізно це станеться", — розповів Прокопенко.

При цьому він наголосив, що настане час, коли "Азов" не просто захищатиме Маріуполь, а й піде у контрнаступ.

"Колосальні сили противник скинув на Маріуполь, і чим більше триматимемося, чим більше ми тут стоятимемо, тим простіше дихатиме і нашій столиці і всій Україні в цілому. А потім, коли настане час, ми підемо в контратаку і знищимо всіх, хто тут стоїть у маріуполі", — заявив командир "Азова".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як командири "Азова", які називають все, що відбувається в Маріуполі, не інакше як "геноцид", розповіли, навіщо путін стирають це місто з лиця землі.