Процвітаюче місто перетворилося на руїни: головна вулиця Маріуполя до війни та після (фото)

Маріуполь фактично зрівняли із землею російські бомбардування та обстріли.

На 33-й день повномасштабної війни росії проти України Маріуполь залишається без світла, води, тепла та запасів води та продуктів. Ось уже майже місяць, як місто тримає оборону.

Доставляти життєво необхідну гуманітарну допомогу до Маріуполя, як і раніше, немає змоги — росія блокує всі гуманітарні коридори. За різними оцінками, у підвалах міста залишаються близько 100 тисяч людей. Повідомляється про тисячі вбитих мирних мешканців. Тіла лежать на вулицях, їх неможливо навіть поховати.

Чому росії не виграти війну проти України?

Через постійні обстріли з повітря, моря і землі російські війська зрівняли місто із землею. Місто зруйноване вщент, житлові будинки спалені.

До війни у місті мешкало близько 400 тисяч людей. Це було процвітаюче портове місто на Азовському морі.

У мережі публікую фото та порівнюють, яким було місто до російського вторгнення.

У Twitter користувач Ігор Єфремов виклав фото центральної вулиці Маріуполя — Проспект Миру до війни та після. У самому серці міста розташований унікальний собор Покрови Божої Матері.

Головна вулиця Маріуполя до війни

А так Проспект Миру виглядає після численних бомбардувань та обстрілів. Всі будинки зруйновані та обгорілі, храм поки що вцілів. Місто затягло димом від постійних пожеж.

Так місто виглядає після російських обстрілів

Зазначимо, що командири "Азова", які називають все, що відбувається в Маріуполі, не інакше як "геноцид", розповіли, навіщо путін стирає це місто з лиця землі.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани провести гуманітарну операцію з евакуації з міста Маріуполя, обложеного російською армією, спільно з Туреччиною та Грецією.