Україна виграла битву за Київ – на сході ситуація інша: свіжі карти бойових дій

рф намагається закріпитися на сході та півдні

Після того, як російські війська відійшли від Києва і почали відступати на територію Білорусі та Курської області рф, українські військові продовжують зачищати українську землю від тих росіян, кого покинули при хаотичному відступі.

При цьому аналітики The Institute for the Study of War відзначають, що перелом у війні все ще може статися, якщо росія досягне своєї мети на сході. Лінія російської окупації на півдні та сході показує прогрес наступу росіян на цих напрямках.

Фахівці зазначили, що перемога у битві за Київ української сторони хоч і значна, але не є вирішальною. Росвійська намагатимуться утримати околиці Сум та Конотопу, щоб забезпечити прикриття для відходу. Очікується, що на захід від Харкова майже всі війська росії відступлять зі своїх позицій.

Загальна карта бойових дій на 4 квітня (ISW)

Зазначимо, що за даними творців карти DeepState на Сіверському напрямку, основні підрозділи військ росії відступили повністю. Ділянки залишкової присутності армії рф марковані сірим.

Загальна карта бойових дій на 4 квітня (DeepState)

Київський напрямок

Київська область очищена від окупантів та українська сторона збирає дані про жертви серед мирного населення. Тим часом війська росії відступали так поспішно, що залишили частину своїх загонів у глибині регіону, їх можуть вивести або зачистити силами українських військових.

Карта відступу російських військ від Києва (ISW)

На сході України аналітики відзначають обмежений прогрес росії.

Харківський напрямок

З Харківщини росіяни хочуть висуватися на південний схід (з тимчасово захопленого Ізюма), продовжують накопичувати війська. Сам Харків продовжують обстрілювати.

Харків та його околиці на 4 квітня (DeepState)

Донецький та Луганський напрямок

На Луганщині колаборанти співпрацюють із окупаційними військами і їм нібито вдалося захопити один із населених пунктів (Рубіжне), але підтвердження цих даних немає. Запеклі бої продовжуються на території областей, але українські воїни не здають своїх позицій.

Бої на сході України на 4 квітня (ISW)

Маріупольський напрямок

Маріуполь не взято. Попри всі зусилля росії із захоплення міста, воно ще тримається. Через проблеми зі зв’язком точних карток розподілу окупованої території у місті немає.

Бої за Маріуполь (ISW)

Південний напрямок

Російські війська намагаються повернути собі контроль над усією Херсонською областю та ведуть локальні бої.

Південь України майже повністю окуповано (DeepState)

Аналітики зазначають, що якщо лінія фронту буде заморожена мирними угодами, росія зможе тиснути на Україну і згодом зібрати сили для більш серйозного вторгнення.

Раніше "Телеграф" писав, що звірства російської армії в окупованій частині Київської області викликали різке міжнародне засудження. Офіс Президента опублікував перелік військових частин та підрозділів, які чинили вбивства, страти, тортури та зґвалтування мирних жителів.