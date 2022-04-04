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Українські військові підбили гордість російського флоту: що про це пишуть ЗМІ

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Характер і масштаби пошкоджень "Адмірала Ессена" поки що невідомі Новина оновлена 04 квітня 2022, 06:29
Характер і масштаби пошкоджень "Адмірала Ессена" поки що невідомі

Інформацію підтверджують джерела Військово-морських сил України, але поки що неофіційно

Неподалік берегів Одеси, яка напередодні зазнала ракетного удару, українськими захисниками міг бути підбитий один із російських фрегатів, що обстрілювали мирні міста. Про це в ніч на 4 квітня повідомила одразу низка джерел у силових структурах України.

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Зазначається, що за даними джерел "Думської" у Військово-морських силах України, постраждав фрегат проекту 11356Р "Буревісник" під назвою "Адмірал Ессен", який здійснював ракетні обстріли міст, зокрема Одеси.

Колишній радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк теж каже, що "Адмірал Ессен" був пошкоджений, і з гумором описав характер тих пошкоджень: "Розслабився, отримав протикорабельну ракету в борт і пішов у відомому напрямку".

Нардеп з Одеси Олексій Гончаренко пов’язав НП з ударами, які окупанти завдали по Одесі вранці 3 квітня.

"Не варто було ображати вранці Одесу-маму, ОК "Південь" таке не пробачає!", — написав він на своєму каналі в телеграмі.

Варто зауважити, що офіційно силові органи поки що ніяк не прокоментували інформацію і не уточнили ступінь пошкодження судна.

Що це за корабель?

"Адмірал Ессен" вперше вийшов у море всього 2015-го року, і названий він на честь адмірала російського імператорського флоту, який командував флотом Балтійського моря на Першій світовій. Він має майже 125 метрів завдовжки, 15 метрів завширшки, може везти 180 осіб та 20 морпіхів.

У 2016 році корабель ввели в експлуатацію, пізніше передислокували в окупований Севастополь, і вже в 2017 році його використали для запуску крилатих ракет "Калібр" у Сирії.

Фрегат росії "Адмірал Ессен"
Фрегат росії "Адмірал Ессен"

Як повідомляв "Телеграф", раніше біля берегів Бердянська ракетним ударом ефектно знищили російський великий десантний корабель "Саратов".

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#Одеса #Корабель
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