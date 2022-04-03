Ранковий удар по Одесі: частина ракет була збита, в деяких районах міста пожежа

Мешканців закликають закрити вікна

Вибухи та масштабна пожежа — так почався ранок в Одесі. За наявними даними, атака росії була з повітря і частину ракет вдалося збити українській протиповітряній обороні.

Телеграм канал Одеської міської ради. звернувся до одеситів із закликом закрити вікна та не заважати працювати відповідним службам. У місті зафіксовано кілька великих пожеж, дим яких видно здалеку.

Депутат міської ради Петро Обухов також заявив про влучення в інфраструктурний об’єкт. Одеські блогери після ракетного удару почали викладати відео з місцем пожежі, що заборонено в Україні з метою безпеки. Речник військової адміністрації Одеської області Сергій Братчук зазначає, що вони вже розповідають про свої ранкові зйомки, але не в ефірі.

Нагадаємо, при сильному задимленні фахівці рекомендують не лише закрити вікна, а й збільшити вологість повітря. Для цього можна провести вологе прибирання або розставити ємності з водою за приміщенням. Надвір краще не виходити, а в приміщенні — включити кондиціонер.

Як раніше писав "Телеграф", ракетні удари здалеку по містах України одна з тактик російських військ. Напередодні обстріляли також міста в Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій областях.