Не геноцид: у словах Байдена про звірства росіян в Україні знайшли "зраду" (відео)

Американський лідер не ризикнув називати геноцидом дії росіян в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, який напередодні жорстко відреагував на звірства, які російські солдати з першого дня окупації творили у багатостраждальній Бучі, та навіть образив кривавого лідера росії володимира путіна, заявив, що вважає російську агресію проти України "не геноцидом, а воєнним злочином".

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Про це глава американської держави сказав у понеділок, 4 квітня, під час спілкування з журналістами, — передає портал "ABC News".

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Так, відповідаючи на запитання одного з представників іноземних ЗМІ, чи згоден він із лідером України Володимиром Зеленським, який вважає війну на українських землях геноцидом, президент США Джо Байден наголосив: "Ні, я думаю, що це військовий злочин".

Байден заявив, що війна в України не геноцид, а "військовий злочин"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після скоєних росіянами убивств мирних українців у Київській області американський президент назвав кривавого лідера росії путіна "військовим злочинцем" та заявив, що Америка й надалі продовжуватиме впроваджувати жорсткі санкції проти країни-агресора.

Також нагадаємо, як під час нещодавнього візиту до Польщі президент США Джо Байден виступив із історичною промовою про війну в Україні і закликав готуватися до тривалої боротьби, адже, на його думку, цю війну за кілька днів не виграти.