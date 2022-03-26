Байден у своїй промові виніс остаточний вирок путіну

Президент США спрогнозував, що війна в Україні триватиме ще довго

Президент США Джо Байден під час свого візиту до Варшави заявив, що російський кривавий диктатор володимир путін не повинен залишатися при владі.

Його звернення доступне на YouTube.

За словами Байдена, війна в Україні не може бути виграна за дні або місяці, а тому варто бути готовими до тривалого протистояння. Водночас він наголосив, що спроби диктатора відновити давно згаслу імперію приречені на провал, оскільки люди не хочуть жити у його світі.

"Ця людина не повинна залишатися при владі", — додав він.

Крім того, він наголосив, що світ має відмовитися від російських енергоносіїв, щоб надалі не давати автократу можливостей для шантажу. При цьому, за словами Байдена, світ має зламати режим, який заважає росії стати демократичною державою.

Також він звернувся до народу росії, заявивши, що ще вчора їхня країна була державою 21-го століття, а тепер через рішення путіна відкотилася до 19-го.

Як повідомлялося раніше, перед своєю промовою Байден провів зустріч із міністрами закордонних справ та оборони України. За її підсумком глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримав від США запевнення, що їхня підтримка не буде ослаблена, а лише посилюватиметься до кінця війни.