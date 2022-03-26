Байден в своей речи вынес окончательный приговор путину

Президент США спрогнозировал, что война в Украине будет длиться еще долго

Президент США Джо Байден во время своего визита в Варшаву заявил, что российский кровавый диктатор владимир путин не должен оставаться при власти.

Его обращение доступно в YouTube.

По словам Байдена, война в Украине не может быть выиграна за пару дней или месяцев, а потому стоит быть готовыми к длительному противостоянию. Вместе с тем он подчеркнул, что попытки диктатора восстановить давно угасшую империю обречены на провал, поскольку люди не хотят жить в его мире.

"Этот человек не должен оставаться при власти", — добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что мир должен отказаться от российских энергоносителей, чтобы в дальнейшем не давать автократу возможностей для шантажа. При этом, по словам Байдена, мир должен сломать режим, который мешает россии стать демократическим государством.

Также он обратился к народу россии, заявив, что еще вчера их страна была государством 21-го века, а теперь из-за решения путина откатилась в 19-ый.

Как сообщалось ранее, перед своей речью Байден провел встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины. По ее итогу глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получил от США заверение, что их поддержка не будет ослаблена, а будет лишь усиливаться до самого конца войны.